Vaccini per la terza età e riforma previdenziale: incontro online di Forza Italia Seniores

Giovedì 28 gennaio si riunisce online Forza Italia Seniores per affrontare alcuni temi che riguardano in particolare la vita delle persone della terza età. "Seniores - esordisce il coordinatore provinciale Massimo Viroli - non è una parola magica, ma è l’organizzazione in Forza Italia della terza età, delle persone non più giovani". L'appuntamento affronterà diverse tematiche, tra le quali le vaccinazioni alla terza età e la riforma previdenziale. "Ciò rappresenterà il primo atto per iniziare a lavorare per gli anziani e per Forza Italia", conclude Viroli.