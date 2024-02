Verso le elezioni, al via la campagna di confronto e ascolto di Forza Italia. E ci sarà una sede del partito in centro storico

Inizia per il Gruppo Dirigente di Forza Italia di Forlì il ciclo di incontri e di confronti in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. L'obiettivo, dichiarano il coordinatore comunale Joseph Catalano e l'assessore Giuseppe Petetta, è "ascoltare le richieste e le proposte dei portatori di interesse del territorio. Per questo motivo sono già stati inviati alle associazioni di categoria e altre categorie di persone associate che rappresentano il mondo sociale ed economico del territorio, specifici inviti per dialogare sui temi di interesse collettivo che servono per far crescere la città.

"Siamo a disposizione della città di Forli - continuano Catalano e Petetta - e nei vari incontri che faremo con associazioni e gruppi di cittadini ascolteremo opinioni, tradizioni, saperi, e approfondiremo i temi principali. Sarà uno spazio inclusivo e critico, per chiedere un contributo di idee costruttive attraverso proposte concrete e credibili, per raccogliere informazioni preziose sugli attuali bisogni e sulle priorità che la città sente. Il confronto e le proposte sono da sempre la base per le azioni di un buon governo del territorio e potranno essere uno stimolo positivo al grande lavoro già svolto finora dall’amministrazione Zattini".

"Questo nuovo impegno di Forza Italia a Forlì è frutto di un partito completamente rinnovato, animato da un nuovo entusiasmo di giovani e persone di esperienza - chiarisce la parlamentare Rosaria Tassinari -. Lo dimostra il numeroso tesseramento e la grande partecipazione al recente Congresso Provinciale. I simpatizzanti ed i tesserati si riuniscono periodicamente e anche la scorsa settimana hanno partecipato agli incontri oltre 50 persone desiderose di mettersi in gioco, per costruire programmi sui valori di FI, per ascoltare e per poi formare una lista competitiva, che sta ottenendo l’adesione di molti cittadini con ruoli importanti in città, fra cui diversi giovani entusiasti, il tutto per essere di pieno supporto al sindaco Gian Luca Zattini".

Forza Italia avrà una nuova sede in centro storico, che sarà a servizio del partito e dei cittadini che volessero informarsi e confrontarsi in vista delle elezioni amministrative ed europee. "Ci rivolgiamo a tutte le persone che si riconoscono negli ideali di un centro moderato e concreto, nella linea del segretario nazionale e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, molto vicino alla città di Forlì anche per la sua recente visita nel mese di gennaio", concludono dal gruppo dirigente.