Viabilità, Costantini (Lega): "Il parcheggio di via Casamorata è una scommessa vincente"

''Il parcheggio di Via Casamorata sorto un mese fa, e oggi nel pieno della suo utilizzo, agevola la vita dei fruitori del plesso scolastico di Viale Italia e Via della Grata". Così in una nota il consigliere comunale della Lega, Andrea Costantini, secondo il quale l'area sosta è "un'opera completa dal punto di vista ambientale ed ecologico. Forlì oggi è fornita di un parcheggio gratuito dotato di un impianto di illuminazione a led a basso consumo, con 21 nuove alberature e dotato altresì di una pavimentazione in calcestruzzo drenante per facilitare riciclo e assorbimento di acque piovane e rimarrà certo impresso nella memoria della città per essere il primo intervento in scala nazionale finanziato al 100% con i fondi del Pnrr, e qui è corretto sottolineare come l'amministrazione comunale sia riuscita ad intercettare tutte le opportunità derivanti dal Pnrr e a renderle in breve tempo concrete".