La classifica dei nomi più diffusi del 2020: spopolano Leonardo e Sofia, ma ci sono sorprese

A Forlì spopolano i nomi Leonardo e Sofia. Anche nel 2020 sono in cima alle preferenze dei neo genitori, confermando il trend dell'anno precedente. Nei dodici mesi appena conclusi, sono 758 i bambini nati residenti nella città mercuriale con una prevalenza di maschietti (397 contro le 361 femmine), un dato che registra un calo di quattro unità rispetto ai 762 del 2019. Nella scelta del nome i genitori forlivesi restano legati alla tradizione, non facendosi contagiare dalla moda di nomi particolarmente stravaganti, magari composti, presi in prestito dall’estero o da vip.

I nomi azzurri

Tra i fiocchi azzurri, al top si conferma Leonardo, che significa "forte come un leone": a Forlì, a 17 bimbi è stato dato questo nome, mentre è tornato in cima alle preferenze Riccardo, scelto per quindici neonati. Nome di origine germanica, che significa potente, audace e valoroso. Sul podio si conferma Lorenzo, con tredici menzioni. Tra i nomi più gettonati ci sono anche Edoardo, Alessandro e Tommaso: il primo è stato scelto da undici famiglie, gli altri due da dieci. Nella zona alta della classifica si vedono anche Diego e Matteo, con nove preferenze e Nicolò con otto.

I nomi rosa

Per quanto riguarda i fiocchi rosa, sono quattordici le famiglie che hanno optato per Sofia, nome di origine greca che significa "colei che è saggia e sapiente". Il resto della classifica è una sorpresa: non ci sono sul podio, come nel 2019, Anna e Anita, mentre guadagnano posizioni Camilla, scelto per 9 bimbe, e Bianca, Chiara ed Emma (8), quest'ultimo sempre più in voga.

Seguono quindi Anna, Aurora, Giulia, Matilde e Viola con sette menzioni ciascuna. Per sei volte le famiglie hanno scelto, invece, Alice, Arianna e Ginevra. Perde consensi Adele dopo il boom del 2018, quando venne scelto dieci volte: nel 2020 è stato preferito quattro volte, una in meno rispetto al 2019. Stessa sorte per Anita, che nel 2019 venne scelto 9 nove.