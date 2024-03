"Zago, il piccolo grande drago": da un'amicizia speciale nasce un libro sul bullismo per bimbi e giovani

Bullismo e cyberbullismo. Sono le tematiche affrontate nel libro "Zago il piccolo grande drago", ultima opera della giovane scrittrice Sofia Giovannetti con illustrazioni di Miriam Zaccarelli. Le due sono da sempre amiche e hanno unito le loro passioni, il disegno per Miriam e la scrittura per Sofia, per dare vita "a un progetto emozionante che si augurano possa essere d’aiuto a ragazzi, e a bambini in particolare, così come ad adulti e persone di tutte le età". “Zago il piccolo grande drago” è riuscito sinora a posizionarsi ai primissimi posti della classifica Amazon per le categorie “Come contrastare il bullismo per ragazzi”, “Narrativa sul bullismo per ragazzi” e “Narrativa sul bullismo per bambini”.

La sinossi

Zago era un cucciolo di drago sensibile, buono, educato e altruista che, nella sua dolce ingenuità e bontà d'animo, un giorno scoprì che nella vita esistono cose negative come le offese, l'esclusione e la mancanza di rispetto. Venne a sapere che due suoi compagni di scuola, Daisy e Michael, subivano bullismo sin da piccoli, presi di mira per loro specifiche caratteristiche fisiche. Zago, ignaro sino ad allora dell'esistenza del bullismo, soffrì fortemente per questa terribile scoperta e divenne determinato a cercare di salvare i suoi due amici, motivato in particolare da un tragico avvenimento che anni addietro segnò la vita di sua madre Kim e di due suoi maestri delle elementari, la maestra Giusy e il maestro Josh. Zago racconta tutto questo ai suoi figli, Spike e Kloe, in una maniera molto speciale, dopo che un giorno i due cuccioli raccontano al padre un episodio dove Spike è stato deriso da un compagno di classe. Il libro è la prima pubblicazione per Zaccarelli come illustratrice, mentre si tratta del quarto elaborato per Giovannetti dopo “Il sole splende sempre se lo hai dentro”, “Poesia felicità” e “Parole che vorrei salvassero il mondo”. Tutti i libri sono disponibili su Amazon.