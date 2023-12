Il mondo del vino sposa quello dell'arte delle ceramiche locali: a 18 anni sbarca sull'e-commerce con un progetto innovativo

Stefano Budrioli, neo diciottenne forlivese, si impone come visionario imprenditore con il lancio di Ziociwy.it, una piattaforma di e-commerce che coniuga il mondo dei vini passiti naturali con l'arte tradizionale delle ceramiche locali. La sua audace iniziativa, online da pochi giorni, si distingue non solo per la sua visione imprenditoriale, ma anche per essere guidata da un giovane appena maggiorenne, evidenziando un connubio unico tra gioventù e innovazione. "Oltre al coraggio imprenditoriale - sottolinea Marco Lucchi, responsabile Cna Area Forlì città -questa è la dimostrazione che le nuove generazioni riescono ad avere una visione chiara nell’interpretare i nuovi mercati. L’idea di Stefano crea un mix tra digitale e tradizionale con produzioni tipiche e di nicchia del mondo agroalimentare ed artigianali artistiche".

La piattaforma presenta una selezione esclusiva di vini passiti naturali, con produzioni limitate, accompagnati da un tocco distintivo: "capsule" riutilizzabili ideate personalmente da Stefano e realizzate da abili ceramisti locali. Questa innovativa fusione di gusto e artigianato trasforma Ziociwy in una vetrina virtuale che celebra l'eccellenza del territorio forlivese. "I vini passiti che scegliamo - afferma Budrioli - sono solo produzioni di nicchia a numero limitato, che si caratterizzano tutte per una produzione naturale, a partire dalla produzione agricola, comprendendo la raccolta, la vinificazione ed i metodi di conservazione. Sono prodotti in grado di intercettare utenti sensibili all’arte ed alla sostenibilità, identificando eccellenze di alcune produzioni tradizionali". Ziociwy.it è ufficialmente online e invita gli appassionati del vino e delle ceramiche a vivere un'esperienza artistica e autentica.