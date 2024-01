"Un plauso al 'Morgagni Pierantoni' e a tutta la sanità pubblica. Scrupolo e attenzione degli operatori"

Riceviamo e pubblichiamo: "Vorrei scagliare una lancia a favore del nostro ospedale cittadino (area pronto soccorso) che mi ha assistito durante un accesso al pronto soccorso per un problema verificatosi qualche giorno fà. A cominciare dal personale sanitario del 118 che ha risposto alla mia chiamata, passando al personale dell'ambulanza (professionali e cortesi), per poi finire con il personale dell'area emergenza del Pronto Soccorso. Sono entrato per una crisi iperteniva con dolore toracico, sono stato seguito e gestito con premura e zelo da tutto il personale (infermieri, Oss e medici) con tempistiche direi assolutamente accettabili. Scrupolo e attenzione degli operatori, mi ha permesso di tornare a casa il giorno dopo (previa notte in Osservazione Breve Intensiva) con una nuova terapia ma scongiurando patologie più gravi. Ho avuto la sensazione di essere gestito da una struttura privata, le aree coinvolte erano nuove e pulitissime. Elogi...elogi...elogi !".