Calcio, il Forlì inizia un nuovo corso: ufficializzato mister Giovanni Cornacchini

Il Forlì ufficializza la nuova guida tecnica. Il successore di Beppe Angelini sarà Giovanni Cornacchini. La sua carriera narra di annate di successo come quella 2008-2009 quando portò in Serie D il Città di Castello e venne insignito del titolo “Panchina verde”. Vinse anche ad Ancona nella stagione 2013-2014 con tre giornate di anticipo. E' divenuto inoltre campione nella grandissima piazza di Bari nel 2018-2019, comandando tutto il campionato in testa alla classifica e vincendolo con due turni di anticipo. L’ultima stagione è stata anch’essa un’annata di successo, avendo portato alla salvezza la Fermana in serie C.