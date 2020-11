Accordi territoriali, Confedilizia: "Aderiscano soggetti rappresentativi della realtà locale"

Confedilizia Forlì-Cesena ribadisce la sua posizione sulla questione dei criteri per l’adesione al vigente accordo territoriale con il Comune di Forlì da parte di neonate associazioni o di quelle che non lo hanno a suo tempo firmato. “E’ giusto che aderiscano soggetti rappresentativi della realtà locale, individuabili con criteri oggettivi - commentano in una nota, Carlo Caselli, presidente provinciale dell’Associazione dei proprietari di casa, Stefano Senzani, presidente vicario, e Vincenzo Bongiorno, segretario generale - La proprietà edilizia è sotto forte attacco da diversi anni, ma finché sarà una presenza ben viva, a dispetto di tassazione e burocrazia, ha il diritto di essere rappresentata nel confronto nelle sedi istituzionali da soggetti consolidati e riconosciuti. La possibilità di consolidarsi e radicarsi con un paziente lavoro sul territorio non è preclusa a nessuno, ma allo stesso tempo va portato rispetto per quelle realtà che tale riconoscibilità in città e in provincia se la sono guadagnata sul campo e da tempo. E’ un fatto di rispetto per le categorie di cittadini che si ha l’ambizione di rappresentare. Ecco il perché della nostra contrarietà all’adesione all’accordo territoriale con il Comune di Forlì di sigle che non hanno mai partecipato ad alcuna iniziativa che ha coinvolto le associazioni di rappresentanza della proprietà e dell’inquilinato nella nostra provincia e men che meno nel Comune di Forlì”.