Accordo tra Ravenna e Forlì: il derby slitta, si giocherà a ridosso del Natale

Slitta a mercoledì 23 dicembre il derby tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì, valido per la quarta giornata del girone di andata e inizialmente programmata per questa domenica. L'incontro è stato rinviato di comune accordo tra le due società dopo che la compagine bizantina ha dovuto affrontare diversi casi di covid-19, con il resto della compagine indenne al virus in isolamento preventivo. La notifica della Fip di avvenuto spostamento è arrivata mercoledì mattina: si giocherà quindi due giorni prima di Natale al PalaCosta alle 19. Il Basket Ravenna, attraverso una nota, "intende ringraziare Pallacanestro 2.015 Forlì nelle persone del presidente Giancarlo Nicosanti e del general manager Renato Pasquali per la disponibilità e sportività dimostrate".