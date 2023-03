Automobilismo, campionato italiano GT Endurance: per il Vincenzo Sospiri Racing "un mix di piloti esperti e giovani veloci"

Il Vincenzo Sospiri Racing protagonista nel Campionato Italiano Sprint con tre nuove Lamborghini Huracán GT3 Evo 2. Il campione italiano GT Endurance in carica Edoardo Liberati farà coppia sulla vettura numero 63 con Mattia Michelotto, campione del mondo del Lamborghini Super Trofeo 2021. Le 19 vetture saranno condivise dal campione italiano GT Endurance Pro-Am dello scorso anno Baptiste Moulin e da Mateo Llarena, finalista del Lamborghini Young Driver Program 2022. La terza vettura porterà il numero di gara 60 in onore del 60° anniversario della Lamborghini che si celebra quest'anno e sarà guidata da Riccardo Cazzaniga e Artem Petrov. Il team GT Cup sarà guidato da Ignazio Zanon, mentre il suo compagno di squadra sarà annunciato a breve.

Il programma GT italiano del Vincenzo Sospiri Racing, gestito in collaborazione con Change Racing, vedrà anche il team forlivese prendere parte al Fanatec GT World Sprint e alla Crowdstrike 24 Hours of Spa. I piloti per la sfida europea Lamborghini Super Trofeo del team saranno annunciati nelle prossime settimane. "Siamo sempre molto orgogliosi di rappresentare la Lamborghini nel Campionato Italiano - le parole di Sospiri -. L'anno scorso abbiamo vinto il campionato Endurance e due anni fa abbiamo conquistato il titolo Sprint. Quest'anno abbiamo un mix di piloti GT esperti e giovani veloci che hanno appena iniziato il loro viaggio con il nostro team e Lamborghini e non vedo l'ora di iniziare un'altra stagione competitiva".