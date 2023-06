Automobilismo, Coppa Italia Kart: trionfo con brutto incidente per Samuele Marchetti a Pomposa

Samuele Marchetti torna sul gradino più alto del podio e lo fa nella gara di Coppa Italia Kart quarta zona, che si è disputata sul circuito di Pomposa. Il pilota forlivese era reduce dalla difficile gara di Campionato Italiano sul Circuito di Cremona del 21 maggio portata a termine nelle retrovie a causa di tanti inconvenienti meccanici che non gli hanno permesso di partire nelle prime file di gara uno e due.

Ma sul circuito di Pomposa il pilota del Racing Team Le Fonti è stato impeccabile. Nelle qualifiche è suo il terzo tempo a un decimo da Scabini e a nove millesimi da Bartolini; nella prefinale ha approfittato di un problema di Bartolini, ma già a metà del primo giro ha scavalcato anche Scabini, portandosi al comando che ha mantenuto fino alla fine nonostante gli attacchi degli avversari. Un finale Marchetti si presentava in griglia dalla prima casella: al semaforo Bartolini è più lesto, portandosi in testa, ma è la leadership è durata poco perché dopo pochi metri Marchetti con un sorpasso, anche un pelo azzardato, si è ripreso la prima posizione.

Il pilota forlivese ha allungato per poi cominciare ad amministrare, con Bellandi a rifarsi sotto: a due giri dalla fine Marchetti ha rallentato vistosamente, convinto che fosse l’ultimo giro. Bellandi è arrivato a tutta velocità, colpendo Marchetti. Uno scontro molto brutto, con i due kart che sono volati via. Ad avere la peggio è Bellandi, cappottando più volte, ma è stato lesto a sbalzare dal kart. Cosciente e in piedi, è stato portato in ospedale per un controllo. Per Marchetti solo un grande spavento e rammaricato per l’errore.

Per l’accaduto è stata esposta bandiera rossa dalla direzione gara, congelando così la classifica al giro precedente, che ha visto Marchetti primo seguito da Bellandi e Cesari. Marchetti con questa vittoria si porta con il suo Kart Maranello motorizzato TM preparato e seguito dai fratelli Brunelli al comando della classifica di Coppa Italia Kart 4^Zona nella categoria KZ2. Il prossimo appuntamento con la Coppa Italia è per il 9 luglio sulla pista bolognese di Rioveggio.