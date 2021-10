Automobilismo, Franca Agnoletti e Michela Pavolucci conquistano la prima edizione del "Ruote nella storia"

La gara partita da Forlì in Via Monteverdi, sede centrale dell'Automobile Club di Forlì-Cesena, prevedeva un percorso sulle coline romagnole (con transito per Carpena, Meldola, Fratta Terme, Polenta di Dante e Bertinoro) per poi scendere al mare di Cesenatico

Va alla forlivese Franca Agnoletti e alla meldolese Michela Pavolucci la prima edizione del "Ruote nella storia", organizzato dall'Automobil Club di Forlì-Cesena, con il supporto del Racing Team Le Fonti, e penultimo appuntamento del Trofeo della Romagna. La gara partita da Forlì in Via Monteverdi, sede centrale dell'Automobile Club di Forlì-Cesena, prevedeva un percorso sulle coline romagnole (con transito per Carpena, Meldola, Fratta Terme, Polenta di Dante e Bertinoro) per poi scendere al mare di Cesenatico. Trenta gli iscritti, che si sono cimentati in una serie di prove cronometrate nella zona della Betulla a Meldola, e nella Zona Industriale della Panighina.

Ed è proprio qui che Agnoletti, al volante di una Suzuki Swift del 1993, ha costruito la sua vittoria, precedendo gli altri portacolori del Racing Team Le Fonti Bentivogli-Liverani con la Fiat 124 Abarth (vincitori del gruppo 2 del 1973) e Zonzini-Botteghi con l’Alfa Romeo Giulietta del 1982. Successivamente i partecipanti hanno raggiunto e visitato lo “Spazio Pantani” con conseguente aperitivo e il Museo della Marineria. La manifestazione si è conclusa con il pranzo conviviale e premiazioni al ristorante Cà Nostra. La tappa di Ruote nella Storia di Forlì è stata seguita dalle telecamere di Aci Sport TV , che racconterà la giornata all’interno della trasmissione Aci Storico Magazine, in onda sul canale Sky 228 e su numerose televisioni locali distribuite sul territorio italiano.