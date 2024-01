Dakar 2024, Schiumarini e Succi concentrati e perfetti nella penultima tappa: "Dato il massimo"

Dall'inizio della Dakar 2024 la schiera dei dakariani ha già percorso ben 4458 chilometri di prove speciali. Sterrati, dune altissime, piste sabbiose, rocce e altopiani vulcanici. Dodici giorni di gara dove velocità, capacità di guida, esperienza e strategia sono stati gli elementi fondamentali per vivere la Dakar, il rally raid più famoso al mondo. Si è così arrivati alla penultima tappa, la numero 11, che semplice non è stata affatto. Tracciati rocciosi e piste sterrate con tantissimi sassi hanno messo a dura prova i team che, arrivati alla vigilia della conclusione, sentono il peso della stanchezza.

Le immagini di vetture arrivate al traguardo con diverse parti mancanti o con pneumatici letteralmente esplosi dimostrano che la tappa di oggi era tutt'altro che semplice. Sappiamo, però, che la Dakar 2024 ha eliminato la parola "facile" dal suo vocabolario. Andrea Schiumarini ha chiuso la tappa senza forature, con una guida perfetta e una navigazione impeccabile di Andrea Succi. Il team romagnolo mai perso di vista la concentrazione

"Avevo deciso di attaccare e l'ho fatto - dichiara Schiumarini -. Suggerivano prudenza per questa tappa, visto il terreno ed una navigazione che si presentava con diverse difficoltà. Ma mi sentivo bene e volevo dare il massimo. Sono state 5 ore e 35 minuti di concentrazione totale dove io e Succi non abbiamo perso mai il focus della gara. In classifica con i tempi siamo tutti molto vicini, quindi io ed Andrea restiamo concentrati per venerdì. La Dakar è una combinazione perfetta di sport, passione e lavoro di squadra". La tappa si è conclusa con un settimo posto di categoria, mentre nella generale della classe "Ultimate T1.2 Proto 4x2" il duo romagnolo occupa la 26esima posizione. Venerdì si svolgerà la tappa conclusiva della Dakar 2024 giunta alla 46° edizione.