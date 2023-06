Dal mondo dei motori continua la gara di solidarietà per l'alluvionato Galliano Park

Spettacolo e solidarietà domenica per la Coppa Romagna Slalom, organizzata da Brm e Racing Team Le Fonti, che si è disputata all'interno dell'Area Artigianale Melatello, con base in Via dell'Unità d'Italia. La competizione ha visto la vittoria di Luca Mazzari di Fusignano. Il ricavato della competizione, 1.125 euro, è stato devoluto al Galliano Park della famiglia Fantini, che sta cercando di ripartire dopo l'alluvione dello scorso maggio. Giorno dopo giorno si lavorare per rimuovere l'immensa quantità di fango che ha lasciato in eredità la piena del Ronco, che ha danneggiato anche l'abitazione dei titolari Manuel e Fabiano. La gara di solidarietà per la pista di mini moto che sorge lungo la via Emilia, meta di allenamento dei campioni di MotoGp e Superbike, continua.

L'iniziativa di Thundervolt

Ha organizzato una raccolta fondi anche la società Thundervolt srl, che produce moto elettriche ispirate alle Pit Bike, con sede a Forlì e creata dall’ex pilota del Motomondiale Loris Reggiani. Nella prova del trofeo del trofeo monomarca, disputatosi a Pomposa alla presenza anche del pilota cesenate della VR46 Elia Bartolini, tutti gli incassi sono stati devoluti appunto alla famiglia Fantini, che ha perso abitazione, pista e ristorante. Le Thundervolt erano le moto con le quali era possibile gareggiare tra amici al Galliano Park e che la famiglia Fantini è riuscita a mettere in salvo dall’alluvione.

L'azienda ha deciso di ricondizionarle e di metterle a disposizione di appassionati che vogliano aiutare il Galliano Park, divertendosi. Queste moto saranno messe a disposizione come wild card per correre gli ultimi due appuntamenti del campionato: il 29 e 30 luglio ad Ottobiano ed il 30 settembre-1 ottobre a Cremona. Dietro un’offerta che si può fare sul sito www.sosgalliano.it e che andrà versata direttamente sul conto del circuito e quindi interamente a loro devoluta, è possibile infatti prenotare la propria presenza e gareggiare assieme ai piloti titolari.

A Pomposa Bartolini ha preso parte alla gara, vincendola; i prossimi appuntamenti vedono già il giornalista di moto.it Maurizio Vettor ed il giornalista televisivo Giovanni Zamagni. Chi gareggerà avrà anche inclusa la ormai famosa cena del sabato sera con Reggiani ed i piloti. Anche Andrea Dovizioso, forlivese di nascita, ha lanciato il suo appello per aiutare Galliano.