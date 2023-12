Libertas Basket Rosa e il Mamanet Frampula vincono insieme per il reparto di pediatria

Per il terzo anno consecutivo “La partita di Natale” è stato un vero successo…e quella di oggi è stata na mattinata di pura felicità vissuta dalle rappresentanti del sodalizio Libertas Basket Rosa Aics Basket Forlì e dalle ragazze del mamanet della neonata Asd Frampula. Le due realtà sportive hanno deciso di fare squadra con l’organizzazione di due eventi natalizi al fine di raccogliere giochi e donazioni per il reparto di pediatria dell’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì.

Sabato le ragazze del basket hanno festeggiato con la bella vittoria contro la BSL, “la partita di Natale” nel quale il pubblico forlivese ha portato il suo contributo in favore del reparto, mentre domenica le donne del Mamanet hanno messo in atto un intero pomeriggio di gioco con ospiti da diverse parti d’Italia al fine anche esse di contribuire alla raccolta natalizia.

"Il risultato è stato davvero strepitoso, oltre agli 8 sacchi giganti di regali raccolti, grazie alle diverse donazioni economiche è stato possibile andare anche oltre - viene sottolineato -. In coordinamento con i responsabili del reparto, sono stati donati scalda biberon, cuscini per l’allattamento, carillon e lampade per la neonatologia, oltre anche ad una bella donazione economica fatta direttamente al reparto per le eventuali necessità future che si potessero presentare".

"Se tutto questo di suo è già fantastico, grazie all’immenso cuore di tanti bambini che hanno voluto donare i loro giochi per altri bimbi più in difficoltà, è stato possibile raccogliere anche 5 scatoloni di giocattoli che verranno donati al “Villaggio Mafalda” della Cooperativa Sociale Paolo Babini Onlus che opera ormai da tantissimi anni sul territorio, per rendere ancora più speciale il natale - viene aggiunto -. Un grazie infinito va al cuore della gente che non ha voluto mancare l’appuntamento per la vittoria più bella della stagione, Basket e Mamanet insieme in un'unica grandissima partita che ha regalato tanti sorrisi non solo ai bambini che riceveranno i regali, ma anche a tutte le atlete e gli organizzatori dell’evento che per il terzo anno consecutivo sono riusciti nell’impresa di aggiungere un po’di magia a queste festività".