Ligier European Series, tappa a Imola: Jacopo Faccioni cerca il riscatto nella gara di casa

Secondo appuntamento per il pilota forlivese di Scuderia N.T. con due gare in programma questo fine settimana nell’autodromo di Imola intitolato ad Enzo e Dino Ferrari. Il precedente appuntamento al Paul Ricard a Le Castellet in Francia è stato particolarmente deprimente in quanto a risultati: la rottura del motore non ha permesso alla coppia composta da Jacopo Faccioni e Andrea Dromedari di giungere al traguardo in gara 1 e, vista l’esiguità del tempo a disposizione per la sostituzione del motore, di non riuscire a prender parte a gara 2.

Dopo zero punti incamerati in ottica campionato a Le Castellet in Francia il mese scorso è la volta del doppio appuntamento di Imola. Il sospetto che qualcosa non fosse stato fatto con cura nel montaggio del motore della Ligier JS4 si è rivelato corretto, purtroppo la rottura dello stesso ha compromesso la conquista di punti preziosi per il duo Romagnolo-Toscano Jacopo Faccioni e Andrea Dromedari. A Imola ci si aspetta un riscatto per risalire la china. L’autodromo alle soglie del Santerno è ben conosciuto da entrambi i piloti, è stato teatro di una gara di Formula 1 poco tempo fa e rimane affascinante per i sui trascorsi di grandi gare automobilistiche e motociclistiche; fu teatro anche di eventi tragici come la morte di Ayrton Senna e Roland Ratzemberger.

L’autodromo fu inaugurato nel 1953, tra il 1972 e il 1985 ha ospitato la 200 miglia di Imola, ha ospitato diverse edizioni di gare di Formula 1 e gare di parecchie categorie dai GT ai Prototipi; nel fine settimana sono quindi in programma le gare del Les e della Le Mans Series. La pista misura quasi 5 chilometri, per la precisione 4909 mt. , ha 19 curve ed è una delle poche piste che gira in senso antiorario; il record della pista appartiene a Lewis Hamilton col tempo di 1,15,484. Conosciute da tutti i piloti sono Le Acque Minerali, la Tosa, La Rivazza , curve nelle quali i migliori piloti riescono a fare il tempo.

“Mi auguro - sostiene Faccioni - che il week end di gara abbia un esito positivo, in ogni caso è necessario incamerare il maggior numero di punti possibili in ottica campionato poiché dobbiamo recuperare dall’ultima posizione in classifica con zero punti. Probabilmente ci sarà un bella cornice di pubblico che fa sempre piacere dopo il lungo periodo di gare con le tribune vuote". Come sempre le gare sono visibili in streaming sul sito della Ligier European Series ed in diversi altri canali tematici sia in diretta che in differita; gara 1 è in programma alle 12,20 e gara 2 alle 15,15 di sabato.