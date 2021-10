Un forlivese tra gli "uomini di ferro" più forti d'Italia: Mattia Ceccarelli trionfa nel mezzo ironman in Puglia

Un forlivese al primo posto del mezzo ironman. Mattia Ceccarelli, triatleta professionista di San Lorenzo in Noceto, si è infatti aggiudicato la medaglia d'oro al mezzo ironman che si è svolto sabato a Borgo Egnazia, in Puglia. Questa gara degli "uomini di ferro", versione light appunto dell'ironman, consiste nel percorrere 1,9 km a nuoto, 90 km in bicicletta e 21km di corsa. Il 33enne forlivese, tesserato dal 2020 per la Overcome Team di Faenza, vanta numerosi successi nelle gare a lunga percorrenza: è stato infatti campione italiano nel 2019 di mezzo ironman e vicecampione italiano nel 2021. Il prossimo appuntamento è in programma il 30 ottobre a Sciacca, in provincia di Agrigento, dove Mattia cercherà di bissare questo grande successo.