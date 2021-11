Nuoto, buone qualificazioni al Torneo Invernale per i ragazzi del Rari Nantes

Buone qualificazioni al Torneo Invernale di Nuoto, categoria Esordienti A e B (classi dal 2012 al 2009), per gli atleti della Rari Nantes Romagna, disputate domenica SCORSA nella piscina comunale G. Gambi di Ravenna. I 42 giovani partecipanti sono stati protagonisti di risultati eccellenti; in particolare, rilevanti sono state le prestazioni di Lazzarini nei 100 dorso e 100 misti, di Muccioli, sempre nei 100 dorso, e di Camillini e Ilie, entrambi nei 50 dorso. Si è ancora in attesa dei risultati mancanti di altri concentramenti, ma i tempi ottenuti dai ragazzi della Rari Nantes fanno ben sperare un ottimo piazzamento della società in classifica finale.

Quest’ultimo confermerebbe le già ampiamente dimostrate professionalità, passione, e dedizione dello staff tecnico della società, che ha saputo ricostruire una compatta, seppur eterogenea, squadra, dopo gli inevitabili effetti di indebolimento del comparto dell’avviamento, causati dai lockdown di questi due ultimi anni.

C’è da dire infine che tutto ciò non sarebbe stato possibile senza una fattiva sinergia di tutti i comparti avviamento di Savignano, Cesenatico e Forlì e grazie anche all’attiva collaborazione con la Piscina di Forlimpopoli.