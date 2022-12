Nuoto paralimpico, campionati italiani in vasca corta: un weekend ricco di medaglie per Marco Lijoi

Ottimo inizio di stagione per la sezione del nuoto paralimpico della società Rari Nantes Romagna: sabato e domenica scorsi, a Fabriano, ai Campionati Italiani di Nuoto Paralimpico (Finp) in vasca corta, Marco Lijoi, atleta paralimpico forlivese di Rari Nantes Romagna, ha conquistato il titolo italiano nei 100 rana per la categoria S12, col tempo di 1'45"62; Marco ha anche ottenuto due secondi posti: uno nei 50 stile libero e l’altro nei 100. Sono stati due giorni intensi e stimolanti per Lijoi e per il suo coach Mattia Fabiani, che si sono confrontati con tutti i più noti campioni del nuoto paralimpico italiano, detentori di record mondiali; e finalmente, per Marco, sono arrivati nuovi primati personali, frutto di intensi e quotidiani allenamenti.