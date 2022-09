Nuoto, pioggia di medaglie per il Rari Nantes ai campionati mondiali Csti-World Games in Finlandia

Ancora un’ultima fatica gloriosa di quest’anno agonistico 2021-22 per gli atleti di Rari Nantes Romagna: dal 25 al 27 agosto, 7 giovani più un atleta paralimpico della società hanno partecipato ai Campionati Mondiali Csti-World Games in Finlandia a Oulu. Alla manifestazione erano presenti 7 nazioni: Italia, Austria, Olanda, Belgio, Israele, Iran e Finlandia. Gli 8 atleti di Rari Nantes, accompagnati dall’allenatrice Vania Panichi, rappresentavano l’Aics per l’Italia.

I ragazzi, emozionati per l’importanza di questa competizione internazionale, nonostante la stanchezza di fine stagione, hanno espresso il loro massimo potenziale: Ravaioli Riccardo (classe 2006) ha vinto 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi, con ottime performance sui 50 e i 100 farfalla e sui 50 stile libero; Caterina Sirri (2007) ha conquistato 1 oro, 7 argenti e 1 bronzo; Diego Gatta (2008), 1 oro, 3 argenti e 2 bronzi; Sofia Ravaioli (2006), 2 argenti e 1 bronzo; Giusy Belperio (2008), 2 argenti e 2 bronzi; e infine Bronzetti Margherita (2007) e Alice Rondoni (2008) hanno vinto 2 argenti a testa.

Invece Marco Lijoi (nella foto), 34enne, atleta paralimpico (ipovedente) ha ottenuto uno splendido 3° posto nei 200 stile libero, in gara con i normodotati, ricevendo quindi poi un premio speciale come primo ed unico atleta paralimpico partecipante alla manifestazione; soltanto a partire dalla prossima edizione, che si svolgerà a Roma nel 2023, saranno presenti anche le gare specifiche per le categorie degli atleti paralimpici. Alla fine, 36 sono state le medaglie portate a casa dagli atleti di Rari Nantes Romagna, quasi la metà delle 77 totali vinte dall’Italia, che, nella classifica delle nazioni partecipanti, si è piazzata al secondo posto, dopo l’Austria, vincitrice dei Campionati.