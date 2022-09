Parte da Forlimpopoli la 17esima edizione della Coppa Romagna delle auto storiche

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di auto storiche. Nel pomeriggio di sabato prenderà il via da piazza Garibaldi la prima tappa della diciasettesima edizione della Coppa Romagna, manifestazione culturale riservata a vetture storiche certificate. I partecipanti si ritroveranno dalle ore 15 e alle 16,30, dopo gli apripista, verrà data la partenza al primo equipaggio e poi, con cadenza di circa 60 secondi, ai successivi, per un percorso che li porterà prima verso Bertinoro e poi a Forlì. La seconda tappa partirà dalle 9, come tradizione, da piazza Saffi a Forlì.

La manifestazione è interamente organizzata dal Club Hermitage Veteran Engine di Forlì e fa parte del Trofeo Nazionale Marco Polo organizzato da Asi. Al sabato, dopo la partenza, le vetture storiche prenderanno direzione Bertinoro, con passaggio dalla centrale piazza della Libertà, proseguiranno per Polenta e Fratta Terme e raggiungeranno Carpinello, ospiti della famiglia Guidi e del suo Emporio, presso la struttura Albisole, per una simpatica prova di abilità.

Alla domenica il percorso è più lungo in quanto, dopo la partenza e aver percorso le strade del circuito cittadino che vide trionfare Tazio Nuvolari nel 1947 nel “Primo circuito automobilistico città di Forlì”, le vetture prenderanno direzione Cesena per poi proseguire fino a San Mauro Pascoli con visita guidata a Villa Torlonia e al Parco Poesia Pascoli per rendere omaggio ad un altro Grande Romagnolo, il poeta Giovanni Pascoli. La manifestazione terminerà in un agriturismo della zona con pranzo e premiazioni.