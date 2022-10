Scherma, Cortini trionfa nella Prova Zonale Under 20. Asia Vitali seconda tra le Under 17

Un fine settimana di successi per gli atleti del Circolo Schermistico Forlivese che nella Prima Prova Zonale Under 17 e Under 20, primo grande appuntamento di stagione, si presentano in grande condizione e ottengono una serie di ottimi risultati in tutte le categorie. La trasferta di Terni si è aperta sabato con la gara maschile Cadetti e ben 11 forlivesi qualificati dalla fase regionale. A brillare è stato ancora una volta Leonardo Cortini, terzo classificato; il numero 2 del Ranking Italiano Under 17 è riuscito ad arrivare agevolmente fino alla semifinale dove è stato fermato 15-10 in una finale anticipata dall’attuale numero 1.

Hanno conquistato la parte alta della classifica finale anche Nicolò Sonnessa, 20°, Matteo Utili, 24°, e Adriano Rocco, 31°. Stop ai 32esimi per Magni, Casadei, Cappelletti, Ghetti e Castellani. Hanno chiuso poco dietro Callegati e Samorì. A seguire è toccato alla categoria Cadette salire in pedana, con le 7 forlivesi qualificate che hanno ottenuto un grandissimo risultato generale. A guidare l’ottima prova della squadra femminile è stata Asia Vitali che ha ottenuto un fantastico 2° posto che la proietta tra le protagoniste della stagione. Benissimo anche Mariachiara Testa, sesta classificata, fermata dalla compagna di sala ai quarti di finale. Chiudono tra le prime 16 anche Greta Versari, undicesima, e Francesca Morosi, sedicesima. Stop nel turno precedente per Anita Sgubbi, diciannovesima. Seguono Castagnoli e Casali.

Domenica ha aperto la Spada Maschile Giovani, ed è qui che Leonardo Cortini, ancora all’ultimo anno della categoria Under 17, ha compiuto un vero capolavoro; il forlivese, pur non eseguendo al meglio la fase a gironi, nel tabellone di eliminazione diretta non ha avuto rivali e grazie ad una serie di assalti vinti con grande determinazione è riuscito a conquistare la medaglia d’oro. Nella stessa prova, hanno concluso nella prima metà di classifica anche Leonardo Tondini e Filippo Bassi. Nella categoria Under 20 femminile, splendida prestazione per Chiara Castagnoli e Mariachiara Testa; le due forlivesi, entrambe classe 2007, hanno ottenuto rispettivamente la quinta e l’ottava posizione finale. Si è confermata tra le migliori anche Asia Vitali, undicesima, mentre chiude 23esima Greta Versari. Si sono fermate ai 32esimi Francesca Morosi e Anita Sgubbi.

Nella foto Asia Vitali