Scherma, Leonardo Cortini d’argento a Grenoble: è il nuovo numero uno tra gli Under 17 del ranking Italiano

Un doppio impegno per il Circolo Schermistico Forlivese che nella tappa francese del Circuito Europeo Under 17 ha schierato ben 5 atleti, mentre a San Lazzaro gli Under 14 hanno fatto il loro esordio nella prima gara ufficiale della stagione. Nella quarta prova del Circuito Europeo Cadetti, svolta il 13 e 14 novembre a Grenoble, sono stati autorizzati a partecipare Asia Vitali, convocata nella squadra ufficiale italiana, Mariachiara Testa, Chiara Castagnoli e Viola Casali nella Spada Femminile, mentre l’unico rappresentante forlivese nella Spada Maschile è stato Leonardo Cortini, anche lui convocato nella squadra nazionale.

Nella prova individuale maschile, Cortini, dopo aver conquistato un posto nei primi 8, si è fermato ai quarti di finale in un equilibrato derby con un compagno di nazionale. Per il forlivese è arrivata la sesta posizione finale che gli permette di diventare il nuovo numero del Ranking Italiano. Nella gara femminile, stop nei 32esimi per Chiara Castagnoli e Mariachiara Testa, mentre si sono fermate al turno precedente Asia Vitali e Viola Casali. Nella prova a squadre maschile, il team italiano con Leonardo Cortini ha vinto in sequenza con Francia 1 agli ottavi, Stati Uniti 2 ai quarti e con Stati Uniti 1 in semifinale. Con la sconfitta in finale contro Stati Uniti 5, è arrivata la medaglia d’argento che proietta la squadra italiana tra le migliori in campo internazionale Under 17.

Nella prova femminile a squadre, Italia 1, con Asia Vitali, ha superato Italia 4 agli ottavi e si ferma ai quarti contro Germania 1. Dopo gli spareggi, ha chiuso in settima posizione. Le altre forlivesi, nella squadra Italia 4, hanno trionfato con Francia 2 ai sedicisimi prima di fermarsi agli ottavi proprio con Italia 1 e terminare la prova in decima posizione. Menzione d’onore per uno dei maestri del Circolo Schermistico Forlivese, Michele Mazzetti, convocato nello staff nazionale Under 17 nella trasferta francese. Nello stesso fine settimana, gli Under 14 hanno fatto il loro esordio stagionale, a San Lazzaro, nella Prima Prova Regionale.

Nella categoria Ragazze-Allieve ottimo secondo posto per Francesca Spinelli, sconfitta in finale all’ultima stoccata con un atleta di un anno più grande. Molto bene anche Margherita Ugolini, quinta classificata, e Luna Onofrei, ottava. Poco dietro Chiara Gambino che ha chiuso 13esima. Nei Ragazzi-Allievi benissimo Mattia Fabbri che ha ottenuto il terzo gradino del podio. Tra i migliori anche Nicolò Ceccaroni, settimo. Stop agli ottavi per Gioele Masini, 14esimo. Tra i Giovanissimi Lorenzo Balelli ha conquistato il gradino più basso del podio. Nei Maschietti, Filippo Fiori ed Ettore Gentilini hanno conquistato un posto tra i primi 8 chiudendo rispettivamente al sesto ed al settimo posto.

Nella foto la squadra Ragazze-Allieve

Nella foto la squadra Ragazzi-Allievi