Terza Coppa Slalom, una domenica calda di motori con la Predappio-Rocca delle Caminate

Domenica si è disputato il classico Slalom Predappio-Rocca delle Caminate, terza prova della Coppa Romagna Slalom, organizzata dalla Scuderia Brm e dal Racing Team Le Fonti; alla gara non poteva mancare una folta rappresentanza di piloti che hanno difeso i colori della scuderia faentina Top Driver, residenti sia in provincia di Ravenna, che in quella di Forlì-Cesena. Tra i protagonisti Emanuele Cantoni e Luca Mazzari su Proto 1.0,Tiziano Frattini su 500 Proto, Marco Sangiorgi su Suzuki Vitara, Fulvio Paganelli su Lotus Seven, "Top Driver" su Ford Mustang, Mattia Desiderio su Bmw, Bartolo-Di Benedetto su Citroen Saxò, Leonardo Conficconi, su Mercedes e nella parata non competitiva le sorelle Jessica, Rebecca ed Elettra Ravaglioli su Audi TT.