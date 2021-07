Baskers, si infiamma il mercato estivo: arriva a Forlimpopoli l'ala pivot Matteo Bracci

Il mercato estivo dei Baskers si scalda ed entra nella sua fase cruciale. Sull’asse portante della squadra, dopo la recente new entry dell’esperto Benedetti, la società forlimpopolese annuncia Matteo Bracci (ala pivot, 1995, 198 centimetri), pure lui in arrivo dagli Aviators Lugo dove in 16 presenze ha collezionato una media di ben 13 ppg. Considerato dagli addetti ai lavori uno dei migliori lunghi della categoria e uomo da quasi 200 presenze fra i senior nonostante i 26 anni, “Brace” è l’ennesimo prodotti della cantera Cervia Cesenatico che finisce per debuAare in Dnb ancora minorenne con Ravenna (2012/2013).

Nei seguenti campionati si trasferisce per due stagioni al sud, precisamente ad Isernia, dove sarà uno degli artefici - al primo anno in Dnc - alla scalata in serie B. Il 2015/2016 sarà poi quello dell’approdo in B ad Orzinuovi per poi trasferirsi a metà campionato alla Pall. Piacentina nella serie inferiore. Dopo un anno sabbatico arriva il triennale ciclo a Ber,noro (dal 2017 al 2020) che lo consacra ad al,ssimi livelli per la categoria, uscendo spesso vincitore negli scontri diretti coi pariruolo e califfi delle minors.

Così il nuovo lungo biancorosso: “Finalmente dopo tanti anni in cui ci siamo conosciuti da avversari, ma anche vicini di casa, sono giunto ai Baskérs con enorme entusiasmo. La società ha dimostrato fin da subito di avere le idee chiare nell’alles,re una squadra compe,,va in C Gold, manifestando serietà ed ambizione.Ritroverò compagni con i quali ho già giocato insieme ed altri da avversari di mille battaglie, quindi già conosciuti. Gli obiettivi saranno comuni: dare il 100% per arrivare al massimo delle potenzialità; in Gold avremo una concorrenza spietata ma sono certo che ci faremo trovare pron, ai blocchi di partenza e durante l’anno, sempre con la carica giusta".