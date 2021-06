Basket, impresa dei Baskers: storica promozione in serie C Gold

In una serata dove ritorna il pubblico sugli spalti e coach Agnoletti (che bissa il successo con l’ Artusiana dalla D alla C Silver nel 2018) dispone per la prima volta in stagione di tutti i giocatori, fra le mura amiche del PalaPicci i Baskérs scrivono una pagina indelebile della palla a spicchi forlimpopolese centrando una storica quanto meritata promozione in serie C Gold. Dall’estate del 2013 ad oggi un’ascesa verticale ed inarrestabile, che in otto anni ha portato la giovane società di Via Del Tulipano al miglior risultato di sempre a livello cittadino.

Col vantaggio maturato in gara 1, l’atmosfera frizzante ed il caloroso apporto del pubblico fanno il resto; ancora una volta non tremano le mani romagnole negli istanti decisivi quando nell’ultimo giro di lancette sono prima un cesto di Nucci poi il secondo libero della staffa di un monumentale Donati, gladiatorio nel pitturato, ad avviare i festeggiamenti. Ergoi biancorossi hanno il grande merito di resuscitare dopo uno svantaggio importante: in un secondo parziale a dir poco deficitario (appena due punti fatturati dal 12’ al 19’), Rombaldoni alla decima promozione in carriera - e compagni sprofondano a -13 (23-36) mettendo l’inerzia decisamente nelle mani bolognesi, anche grazie alle rasoiate di Folli.



A quel punto serve l’artiglieria pesante ed i missili in serie di Nucci e Flan riportano in scia i Baskèrs, di nuovo in vantaggio coi liberi di Gorini al 30’. Nel finale Francesco Francia s’incarta sul più bello, ossia quando due liberi di Bianchi stampano un pericoloso 58-63 del 36’, qui arriva un 9-0 per chiudere la serie e dare il via alla bolgia. Promozione al primo anno di partecipazione alla C Silver meritata, maturata dopo innumerevoli sofferenze sul campo e non, forse per questo ancor più densa di significato, maturata in una serata che chi ha avuto la fortuna di essere presente, pur a diverso titolo, forse ricorderà per sempre. I Baskèrs Forlimpopoli sono la prima squadra promossa in serie C Gold Emilia Romagna.