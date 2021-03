Basket, anche il settore giovanile dei Baskers entra in "zona rossa"

Con la Romagna "zona rossa", i Baskers Forlimpopoli hanno deciso di sospendere in via cautelativa tutta l’attività a livello di settore giovanile almeno fino al 21 marzo, giorno in cui scadrà il del decreto numero 28 del presidente Stefano Bonaccini in merito alla stretta anti-covid. Uniche eccezioni sono rappresentate dai campionati di preminente interesse nazionale, fra cui il gruppo Under 16 Eccellenza (2005) che al pari della prima squadra di C Silver continueranno ad allenarsi in palestra seguendo i protocolli sanitari vigenti. "La sospensione, attualmente, è quindi prevista per due settimane e l’auspicio quello che si tratti dell’ultimo sforzo per poter riprendere e concludere questa stagione nel miglior modo possibile", spiegano dalla società.