Basket, casi sospetti di Covid: annullata l'amichevole dell'Unieuro

Pallacanestro 2.015 comunica che la partita amichevole contro la Rekico Faenza, prevista per sabato 31 ottobre 2020, è stata annullata.

"La decisione - spiega l'Unieuro in una nota - è stata presa di comune accordo, a causa di sospetti casi di positività al Covid-19 per il quale sono in corso gli accertamenti necessari".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.