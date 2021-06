Basket femminile, finale da cardiopalma: la Libertas non sbaglia il colpo decisivo, è salvezza

"Questa squadra non meritava di arrivare a giocarsi la salvezza in questo modo, ma il destino ci ha messo alla prova e la Libertas ha saputo rispondere presente", le parole del diesse Baccini

Dieci secondi alla fine, il punteggio è 57-64 Libertas, ma Samoggia era all’arrembaggio e nel giro di poco aveva ridotto al lumicino il gap tra le due squadre, riaprendo completamente il discorso salvezza che fino a poco prima sembrava chiuso visto il bel vantaggio delle forlivesi: l’inerzia della gara era tutta dalla parte delle emiliane. Rimessa da bordo campo dopo il time out, Samoggia cerca subito il tiro da tre con uno scarico su Diacci che provava il tiro, ma li arrivava la manona di Alice Pieraccini a stoppare il tiro ed a dire no! In quella stoppata c’è l’immagine di tutta la stagione della Libertas Basket Rosa, che così rimanda al mittente tutte le vicissitudini contro cui ha dovuto lottare in questo assurdo campionato, c’è una salvezza più che meritata, c’è il grande lavoro di un gruppo, c’è la voglia di dire basta e di voltare pagina scacciando la sfortuna, perché questa squadra si è salvata meritandolo molto di più di quanto i risultati abbiano detto, ed al suono della sirena finalmente l’euforia poteva essere scatenata.

Una gara secca di playout è sempre una partita particolare che non ha pronostici, la Libertas avrebbe potuto giovare del fatore campo, ma tanta era la voglia di scendere in campo delle ragazze di Montuschi da accettare di giocare un match secco di spareggio in casa delle aversarie. Le forlivesi si presentavano ad Anzola prive di Martina Ronchi, ma con un fuoco particolare negli occhi e già in avviod i gara lasciavano intendere che per batterle quest’oggi Samoggia avrebbe dovuto sudare più delle consuete sette camicie. Vespignani creava diversi grattacapi alla difesa di coach Palmieri che spesso doveva ricorrere al fallo per fermarla, ed il play faentino metteva a segno 10 punti nel solo primo quarto dando il là ad un primo tentativo di fuga visto che il primo quarto si chiudeva sull’11-18.

Dopo il primo riposo però Samoggia ritrovava il feeling con la retina e grazie soprattutto ai canestri di Cattabiani riusciva a ricucire completamente il divario tra le due squadre, ma due triple di una Montanari “on fire” tenevano la Libertas aggrappata al match e si arrivava al cambio di campo con Forlì in vantaggio i un solo punto. Al rientro in campo le ragazze di Montuschi avevano l’occhio della tigre e spingevano subito forte sull’acceleratore, lo strappo arrivava da oltre l’arco perché Vespignani, Cedrini, Montanari e Balestra segnavano 4 bombe dal peso specifico indescrivibile, dando il via ad una fuga decisiva poi per le sorti dell’incontro, le biancorosse chiudevano il terzo tempo con un parziale di 18-4 che sembrava mettere in ghiaccio il discorso. Ma le padrone di casa non erano dello stesso avviso e cominciavano a spingere dando il tutto per tutto mandando spesso in affanno la difesa biancorossa, ma gli 8 punti di vantaggio a meno di 2’ dalla fine sembravano ormai incolmabili, ma la tripla di Cavallieri ed i canestri di Pamieri G. riportavano le squadre ad un solo possesso di distanza sul 60-57. Vespignani subiva fallo ed era glaciale dalla lunetta, coach Palmieri chiamava time out, ed il resto è racchiuso nelle prime righe di questo articolo. Al suono della sirena Forlì finalmente poteva esultare, la salvezza è raggiunta.

“Non basteranno mai le parole per dire grazie a questa grande famiglia, le ragazze in campo e tutto lo staff che le ha circondate durante la stagione sono quanto di più bello si possa trovare, una vera famiglia che ha saputo sorreggersi in ogni momento di questa stagione e della quale vado personalmente orgogliosissimo - dice il ds Baccini -. Questa squadra non meritava di arrivare a giocarsi la salvezza in questo modo, ma il destino ci ha messo alla prova e la Libertas ha saputo rispondere presente! Siamo già al lavoro per non dover più affrontare questo tipo di problemi e siamo attivissimi sul mercato dove abbiamo già pronti dei colpi importanti, ma la base di partenza sarà questo gruppo che è davvero irrinunciabile, e chi verrà sappiamo che avrà lo stesso meraviglioso spirito di queste ragazze che mi sono davvero entrate nel cuore".