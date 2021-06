Basket giovanile, vittoria degli Under18 Eccellenza della Pieffe 2.015 contro Cesenatico

All’Unieuro Arena, i ragazzi dell’Under 18 Eccellenza battono la Pol. Cesenatico 2000 e fanno un passo avanti in vista della qualificazione all’accesso alle fasi regionali, in attesa dei risultati delle altre gare del girone. Partono subito forte i ragazzi di coach Nanni, che chiudono avanti il primo quarto 21-12; la reazione degli ospiti è però immediata e, grazie ai canestri da tre punti, Cesenatico pareggia fino al 36-36 con il quale si chiude il primo tempo. Nella seconda metà di gara, in particolare nell’ultimo quarto, è la difesa casalinga a fare la differenza: concedendo solo 10 punti nell’ultimo periodo, Forlì porta a casa la vittoria. "Sono soddisfatto perché siamo stati costanti su tutti i 40 minuti, soprattutto a livello mentale: anche nei momenti di difficoltà, non abbiamo mai ceduto, siamo stati presenti e abbiamo ottenuto una vittoria importante", commenta coach Nanni.

Il tabellino

Pallacanestro 2.015 Forlì – Pol. Cesenatico 2000 74-64 (21-12, 36-36, 54-54)

Pallacanestro 2.015 Forlì: Maltoni, Babacar 21, Franceschi 11, Stoica 4, Spagnoli, Guardigli 9, Bellini, Sampieri 6, Monticelli 8, Serra 8, Bassi, Bandini 7.

All Nanni. Ass.: Bazzarini, Abbondanza.