Basket, Girone Bianco: due partite dell'Unieuro in diretta sui canali di MediaSport Group

Due sfide del Girone Bianco della Pallacanestro Forlì 2.015 saranno trasmesse in tv sulla piattaforma MediaSport Group. Si tratta delle partite contro Torino di domenica 2 maggio e contro Udine del 9 maggio, entrambe alle 20.45. Oltre alla diretta televisiva, è confermata anche la diretta streaming su Lnp Pass. Di seguito, quindi, tutti i modi per seguire il match: diretta su piattaforma digitale terrestre MS Sport (in Emilia Romagna, canale 219), diretta su piattaforma satellite Sky canale 814 Ms Channel (satellite) e diretta streaming su Lnp Pass (per abbonati).