Basket, il covid fa slittare l'inizio dei Campionati regionali: le disposizioni

Slitta l'inizio dei Campionati regionali di ogni ordine e grado al 29 novembre. Il Consiglio Federale, riunitosi venerdì pomeriggio nel Salone d’Onore del Coni al Foro Italico in Roma, preso atto degli ultimi provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, sentiti i presidenti dei Comitati Regionali Fip, ha disposto il rinvio dell’inizio di tutte le gare dei Clcampionati ad organizzazione territoriale, di ogni ordine e grado, alla data del 29 novembre prossimo.



La Federazione continuerà a monitorare l'evolversi della situazione sul territorio nazionale, al fine di poter garantire il regolare svolgimento delle competizioni in condizioni di sicurezza per tutti i tesserati. Resta inteso che le società, nell’ambito della rispettiva autonomia e disponibilità, potranno continuare a svolgere le sedute di allenamento nel rispetto dei provvedimenti delle Autorità governative.



I Baskérs Forlimpopoli comunicano che "in attesa di nuovi sviluppi e disposizioni, proseguono le sedute di allenamento in palestra, dalla C Silver a tutte le squadre del settore giovanile, nel pieno rispetto del vigente protocollo sanitario-sportivo.

