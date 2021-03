Basket, le Final Eight di Coppa Italia a Cervia: Forlì attende di conoscere l'avversario

Sarà Cervia ad ospitare le “Final Eight di Coppa Italia 2021”. La Pallacanestro 2.015 si è qualfiicata come prima classificata del “Girone Rosso” con tre giornate di anticipo ed attende gli ultimi risultati del Girone Verde per conoscere la sua avversaria. La manifestazione si svolgerà dal 2 al 4 aprile 2021. Come da format abituale, la prima giornata si svolgerà anche in una seconda sede, quella di Rimini, dove avranno luogo le gare dei quarti di finale del torneo riservato alla Serie B.



“Come Comune di Cervia siamo molto contenti di ospitare nel nostro palasport la Coppa Italia di Serie A2 e di Serie B maschile di pallacanestro – dichiara Michela Brunelli, assessore Sport ed Eventi – Un grande evento sportivo per tutta la città, e che porterà molte realtà del basket italiano a vivere una importante competizione nella nostra Cervia. Una iniziativa che mostra quanto l’Amministrazione si stia impegnando nel dare a questa località una vocazione turistica sempre più vicina allo sport, nell’ottica di incentivare lo Sport Tourism. E che si avvarrà dell’importante copertura mediatica e televisiva dell’evento. Ringrazio gli organizzatori che hanno voluto che questa edizione si svolgesse nella nostra città. Ci teniamo a sottolineare come le competizioni e la logistica sottostaranno ad uno strettissimo protocollo anti-Covid, lo stesso grazie al quale i campionati si stanno svolgendo”.



“Da parte mia il doveroso ringraziamento a quanti si sono adoperati per ospitare questo evento: il Comune di Cervia e la società Hellas Basket, che ospiteranno le partite nei tre giorni così come le squadre nel periodo di soggiorno. E con loro il Comune di Rimini e la Società Rinascita Basket Rimini, sede della Final Eight di Serie B per i quarti di finale – sono le parole di Pietro Basciano, presidente LNP – Ma quello di quest’anno è davvero un ringraziamento speciale, complice la situazione che stiamo tutti vivendo: il mondo dello sport sta compiendo dei sacrifici straordinari, grazie alle Società ed i loro sponsor, per continuare l’attività nel vortice di una pandemia che da un anno sta condizionando le nostre vite. Come LNP rappresento 91 Società che, con grande sforzo, mandano in campo squadre che fanno battere il cuore dei loro tifosi, sia pure a distanza, ed assolvono alla loro funzione che è di svago ma anche sociale. Per questo il ringraziamento al Comune di Cervia è speciale, nei confronti di amministratori pubblici sensibili al messaggio che un evento come questo porta con sé. Per tre giornate che avranno una ricaduta positiva sul territorio e sulle attività di ospitalità che saranno coinvolte dalla Final Eight 2021″.