Basket, ritorno in campo con vittoria per gli Under 15 dell'One Team. E la società annuncia due giovani talenti

Si torna a parlare di basket giocato anche tra i giovani. E' vincente il debutto in campionato degli Under 15 dell'OneTeam, che nella prima gara ufficiale della stagione hanno sconfitto la Pall. Cesenatico 2000 col punteggio di 61 a 62 (13-10, 33-26, 51-41). "E' stato emozionante tornare in campo dopo un anno e mezzo e, paradossalmente, è stato anche bello vedere i ragazzi agitatissimi prima della partita e nei primi minuti - sono le parole di coach Gandolfi -. Venendo alla gara, devo dire che, dopo essere andati sotto, siamo stati bravissimi nell’ultimo quarto a fare le cose che ci eravamo detti, a fare le cose giuste. Poi, la vittoria ci regala un sorriso in più, e l’esultanza finale è stata davvero la ciliegina sulla torta di questa partita". Prossimo appuntamento per l’Under 15, sarà lunedì 17 maggio alle 18:30 per la prima gara in casa.

Nel frattempo il One Team annuncia due innesti importati, per il presente, ma con un occhio anche verso il futuro con l’obiettivo di migliorarsi e continuare a crescere: si tratta di Mario Brunetto e Giorgio Franceschi, due ragazzi del 2005. "Si tratta di due ingressi che riempiono di orgoglio tutto l’ambiente: i ragazzi hanno scelto la nostra Società per continuare il loro processo di crescita, con un obiettivo legato al presente, ma un occhio improntato anche sul futuro a medio e lungo termine e legato alle attività della prima squadra - afferma orenzo Gandolfi, responsabile del settore giovanile -. Mario e Giorgio, tra i migliori prospetti dell’annata a livello nazionale, sono stati inseriti con l’obiettivo di alzare il livello delle squadre per le quali scenderanno in campo.

"Sono due operazioni molto ambiziose e nelle quali ci siamo cercati a vicenda, e siamo decisamente soddisfatti del fatto che i ragazzi abbiano scelto noi per il loro sviluppo tecnico e fisico: noi continuiamo costantemente la nostra attività di scouting, e questi ragazzi aspettavano la giusta occasione per la loro crescita e l’hanno trovata in noi - chiosa -. Cominciamo un percorso che è una sorta di fidanzamento, e sfrutteremo questi mesi per capire se il matrimonio futuro sarà la scelta giusta per entrambi".

"Appurati le evidenti qualità tecniche di questi ragazzi, siamo estremamente soddisfatti e contenti di queste operazioni - sottolinea Riccardo Pinza, presidente dell’Attività giovanile -. I ragazzi in prima persona, insieme ai loro genitori e alle Società di appartenenza, hanno scelto noi per la loro crescita ed il loro sviluppo, e questo sottolinea la qualità del percorso che stiamo facendo. Questa fiducia che ci è stata concessa, è una grande gratificazione e ci sprona per crescere ulteriormente e cercare di fare sempre meglio". Franceschi, classe 2005, è uno dei migliori prospetti italiani della sua annata. Guardia di 195 cm che milita anche nella Nazionale italiana, è dotato di forte personalità ed arriva in prestito dalla Virtus Bologna. Brunetto, anche lui classe 2005, arriva in prestito da La Spezia, ed è un esterno di spiccate qualità tecniche. I due ragazzi arrivano formalmente in prestito fino al 30 giugno, poi le parti si ritroveranno per discutere le scelte future.

Tabellino Under 15

One Team Basket Forlì: Ercolani 1, Mustapha 4, Errede 2, Sanviti 19, Selvi, Rosi 5, Poni, Pinza 17, Mariuzzo, Lombini 4, Guardigli 6, Giosa 4.

All: Gandolfi. Assistenti: Bazzarini, Grilli.