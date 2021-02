Basket serie C Silver, ecco il calendario: il derby tra Baskers e Gaetano Scirea il 17 aprile

E' stato reso noto dal Comitato Regionale Emilia Romagna il calendario provvisorio del campionato di serie C Silver inerente alla prima fase. Inseriti nel girone B, i Baskérs Forlimpopoli faranno il loro debutto in categoria, dopo aver riposato nell'ambito della prima giornata, rendendo visita alla BSL S.Lazzaro di coach Baiocchi. Debutto casalingo sulle tavole del PalaPicci dopo la trasferta al Pala SGR previsto alla quarta giornata ospitando Granarolo (palla a due ore 18.45, nuovo orario per le gare interne) pur cui il girone ascendente prevede ben tre trasferte su quattro gare. Doppia sfida col Gaetano Scirea Bertinoro in programma alla quinta giornata (17 aprile andata in trasferta, 22 maggio il ritorno per l'epilogo a Forlimpopoli della regular season). Tutto sommato un avvio di torneo insidioso per Rombaldoni e compagni, davanti a tre settimane di lavoro in palestra per farsi trovare pronti ai nastri di partenza.