Basket serie C Silver, quattro addii in casa Baskers. Arriva l'ala Mattia Ricci

I Baskérs Forlimpopoli hanno ingaggiato la talentuosa ala piccola Mattia Ricci (1995, 192 centimetri) che in estate si era accasato alla Grifo Imola e svincolandosi per la successiva rinuncia degli emiliani

Importanti novità nell’ambito del roster in casa Baskérs Forlimpopoli a meno di venti giorni dal debutto in campionato. Per motivi diversi, anche strettamente legati a sopraggiunte esigenze personali, gli atleti Gianmarco Cristofani, Lorenzo Godoli, Lorenzo Servadei e Mattia Nervegna (arrivato in estate) hanno optato per l’interruzione del rapporto con la società di Via del Tulipano. Per ovviare a queste importanti defezioni i Baskérs Forlimpopoli hanno ingaggiato la talentuosa ala piccola Mattia Ricci (1995, 192 centimetri) che in estate si era accasato alla Grifo Imola e svincolandosi per la successiva rinuncia degli emiliani.

Formatosi nella proficua cantera di Cervia-Cesenatico, Rez ha speso ben cinque anni della sua carriera senior a Bertinoro con la sola parentesi della stagione 2017/2018 a S.Marino. Esterno dalle grandi doti atletiche e dalle spiccate propensioni offensive, Ricci potrà essere comunque dirottato da coach Agnoletti per le sue peculiarità sui principali terminali degli avversari. Una nuova fondamentale pedina nelle alchimie dello staff tecnico, fra i migliori profili disponibili sul mercato per la categoria che non ha esitato troppo tempo a sposare senza mezzi termini l’ambiziosa causa del galletto.