Basket, ultimo impegno esterno e del ritorno per i Baskérs Forlimpopoli

Ultimo impegno esterno ed anche del ritorno per i Baskérs Forlimpopoli che nell’ambito della nona giornata renderanno visita nell’anticipo del venerdì (palla a due ore 21.15, arbitrano De Palo e Guizzardi) al Granarolo Basket di Millina. Entrando nella fase cruciale della stagione le due squadre corrono per obiettivi diversi: se i padroni di casa per evitare lo spareggio playout dovranno superare le prime due della classe e sperare in un passo falso di Bsl, di contro Rombaldoni e compagni potrebbero già festeggiare la finale playoff in caso di vittoria e contemporaneo passo falso dello Scirea. Tori senza appello, galletti che avranno comunque la carta derby del 22 maggio per centrare l’auspicato obiettivo stagionale; in una condizione fisica e d’organico non proprio ottimale, la compagine di coach Agnoletti dovrà ricorrere a mille risorse per avvicinarsi alla meta. La gara verrà trasmessa in diretta sul calare YouTube di Granarolo Basket Village a partire dalle ore 21.10.