Basket, un caso positivo nella squadra di Pistoia, sospesi gli allenamenti in casa Unieuro

A seguito della comunicazione della Giorgio Tesi Group Pistoia di un caso di positività al Covid-19 riscontrato in un membro del “team Squadra”, la Pallacanestro 2.015 comunica la sospensione degli allenamenti in attesa di accertamenti sui propri tesserati. La squadra forlivese, infatti, ha giocato in una partita amichevole al Palfiera contro la squadra toscana appena mercoledì scorso.

