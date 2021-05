Basket Under 15, eccellente ultimo quarto: il OneTeam batte anche Riccione

Seconda gara e seconda vittoria per l’Under 15 dell'OneTeam Basket Forlì, che batte anche Riccione al termine di una gara combattuta e decisa da un eccellente quarto periodo dei ragazzi mercuriali. Dopo cinque minuti iniziali di sostanziale equilibrio, OneTeam trova con continuità la via del canestro che la porta a chiudere 19-7 i primi 10’. Nel secondo quarto, Riccione rientra e recupera fino al 37-30, che è il punteggio con il quale si chiude il primo tempo.

L’equilibrio è il protagonista di un terzo periodo chiuso con un parziale di 15-13 a favore dei padroni di casa, ma nell’ultimo quarto i ragazzi di Gandolfi mettono in campo intensità e concentrazione, rispondendo agli avversari: il finale è 74-52 e vale il secondo successo in altrettante partite per l’Under 15. Si torna in campo mercoledì contro la Pallacanestro Titano San Marino.

Il tabellino

OneTeam Basket Forlì – Basket Riccione 74-52 (19-7, 37-30, 52-43)

One Team Basket Forlì: Ercolani 13, Mustapha 2, Errede 3, Sanviti 8, Selvi, Rosi 10, Poni, Pinza 5, Mariuzzo, Lombini 12, Guardigli 6, Giosa 15.

All: Gandolfi. Ass: Abbondanza, Rondoni.