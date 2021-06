Basket Under 16 Eccellenza, i Baskers sfoggiano tecnica e grinta contro la capolista

Ultima stagionale per l’Under 16 Eccellenza, nel “campionato” più breve e quanto mai movimentato della storia, dove tra le mura del Pala Picci ha ospitato la capolista Pol.Cesenatico2000. Insomma, una sorta di “Davide contro Golia”, con i Baskèrs che finalmente hanno messo in campo capacità, tecnica e grinta, tanto da far vacillare in più occasioni la corrazzata avversaria che ha replicato ad ogni bordata locale, prendendo il definitivo comando solo nell’ultima frazione di gioco, portandosi al traino il vantaggio del terzo periodo.





Quando stanchezza e spossatezza sono cominciate a farsi sentire, e soprattutto qualche fallo di troppo a referto che vede ben tre artusiani costretti alla panchina dai direttori di gara. Spesso ci sono vittorie con brutte partite, altre volte invece ci sono sconfitte con grandi partite e sono quelle che lasciano quel qualcosa dentro che non può che farti crescere: il lavoro individuale unito a quello del gruppo porta il risultato. Ad un risultato che ha permesso ai Galletti, nonostante il poco periodo di allenamento, di potersela giocare ad armi pari con una formazione ben allenata e con talento oltre che centimetri. Baskérs U16 Eccellenza, non termina gli allenamenti e prosegue nel suo progetto di formazione.