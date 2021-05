Basket Under 18 Eccellenza, la Pieffe 2.015 sbaglia l'approccio: Ravenna passa all'overtime

Ravenna parte forte, mentre la Pallacanestro 2.015 mette in campo nei primi minuti un atteggiamento sbagliato

Si arrende al tempo supplementare, l’Under 18 Eccellenza che, dopo una prima parte di partita sottotono, reagisce ed agguanta l’overtime. Ravenna parte forte, mentre la Pallacanestro 2.015 mette in campo nei primi minuti un atteggiamento sbagliato: al minuto 15, il tabellino recita 41-19 per i padroni di casa. Quello che succede nei successivi 25 minuti, però, evidenzia lo spirito dei ragazzi di coach Nanni che concedono solo 31 punti nei due quarti successivi, mentre in attacco fanno girare bene la palla e agguantano l’overtime (78-78 dopo 40’). Al supplementare, la gara viene decisa dagli episodi, con Ravenna che ha la meglio ed il finale è 87-83.

Il tabellino

Junior basket Ravenna – Pallacanestro 2.015 Forlì 87-83 dts (23-14, 47-37, 62-55, 78-78)

Pallacanestro 2.015: Maltoni, Franceschi 23, Stoica 2, Spagnoli, Guardigli 11, Bellini 2, Sampieri 23, Monticelli 12, Munari 2, Serra 3, Bassi 5, Brunetto.

All Nanni. Ass: Bazzarini, Grilli.