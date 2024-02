La marcia dell'Unieuro non si ferma, espugnato anche il PalaMoncada di Agrigento

Non si ferma, non rallenta, non fa fermate. Si potrebbe riassumere cosi, quasi con una metafora ferroviaria, il passo che l'Unieuro Forlì sta tenendo in questa fase del Campionato.

Una fase che la vede protagonista di una importante striscia di vittorie consecutive, siamo a sei tra Regular Season e Fase a Orologio, una fase in cui nonostante le assenze, oggi mancava Valentini, le fatiche di una stagione già molto lunga ed il valore degli avversari, la nuova Fortitudo di Calvani ha un ottimo giro palla ed un ottimo impianto complessivo non sembra mandare in difficoltà i biancorossi.

Al PalaMoncada, dopo un primo tempo complesso, finisce 69-80. Una vittoria che, complice il contemporaneo ko dalla Fortitudo, mette la Pallacanestro Forlì in condizione di inscenare la prima vera fuga stagionale.

Decisivo il parziale di 10-0 tutto a firma Cinciarini, 17 punti complessivi per il capitano. Doppia cifra anche per Zampini, Johnson, Pollone e Allen, quest'ultimo uscito per 5 falli.

LA PARTITA

Primo tempo in totale equilibrio. I biancorossi non trovano fortuna dall'arco dei 6,75 in un primo quarto in cui si fanno valere a rimbalzo (10-5), ma perdono ben 8 palle. Allen prova a indicare ai suoi la strada con il canestro del 6-10, ma Agrigento è brava a sporcare il gioco di Forlì ed i romagnoli non riescono a mettersi in ritmo. Anzi, i padroni di casa, sospinti da Fabi, trovano perfino il vantaggio sul 16-14 a 1'58'' dal primo mini-intervallo.

Nel secondo quarto i biancorossi trovano maggiore continuità in attacco grazie a Kadeem Allen ed a percentuali migliori da tre punti. L'americano firma 8 punti di fila per Forlì, che sorpassa sul 22-23 in apertura di secondo quarto. A seguire, la tripla di Radonjic e la schiacciata di Johnson sembrano dare il via alla fuga romagnola, ma Agrigento non molla. Il contro parziale a firma Meluzzi manda i padroni di casa sul 39-34. Zampini risponde nell'ultimo giro di lancette prima della pausa lunga e inchioda 6 punti che valgono il 42 pari di fine primo tempo.

In avvio di secondo tempo entrambe le squadre scaldano le mani dai 6,75 e, sulle prime, ne beneficia Agrigento, con le bombe di Chiarastella e Ambrosin che, in risposta a Allen e Pollone, portano i siciliani sul 53-49, dopo il quarto fallo di Allen a 5'37'' dall'ultimo mini-intervallo. La reazione biancorossa è veemente e capitan Cinciarini inizia a martellare dall'arco. Forlì dà la spallata a cavallo degli ultimi due quarti.

Johnson firma il sorpasso a 3'50'' dall'ultima pausa, mentre Zampini, in contropiede, e Cinciarini da 3 punti chiudono il terzo quarto sul 55-61. La bomba di Morici in avvio di ultimo quarto è illusoria. Il capitano biancorosso infatti infila due bombe a stretto giro e incrementa poi il vantaggio forlivese completando il parziale, tutto personale, di 10-0 che manda l'Unieuro sul+ì +11, 58-69. Ambrosin e Cohill accorciano però addirittura fino al 66-69, ma a 4'38'' dal gong Johnson allunga nuovamente per Forlì.

Agrigento non approfitta del libero per fallo tecnico ad Allen, mentre usciva per 5 falli e Forlì sfoggia tutto il suo cinismo. A 3'23'' Johnson centra il canestro del 67-73, quindi Zampini sposta il punteggio sul 69-65, mentre a 1'38'' dalla sirena è la tripla di Pollone a mettere 9 tra le due formazioni. Il 69-80 arriva a 1'11'' dalla fine con i liberi del capitano biancorosso su fallo antisportivo di Chiarastella. E Forlì non si ferma, non rallenta, non fa fermate e in più lo fa con un passo da capolista.

IL TABELLINO

Moncada Energy Agrigento - Unieuro Forlì 69-80 (20-17, 22-25, 13-19, 14-19)



Moncada Energy Agrigento: Jacob Polakovich 16 (7/10, 0/0), Agustin Fabi 15 (3/4, 2/5), Lorenzo Ambrosin 9 (0/4, 2/5), Dwayne Cohill 9 (3/4, 1/5), Albano Chiarastella 6 (0/2, 2/4), Davide Meluzzi 6 (1/2, 1/3), Sadio soumalia Traore 5 (1/2, 1/1), Nicolas Morici 3 (0/5, 1/1), Emanuele Caiazza 0 (0/4, 0/0), Alessandro Sperduto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 27 6 + 21 (Jacob Polakovich 7) - Assist: 15 (Albano Chiarastella, Nicolas Morici 4)



Unieuro Forlì: Daniele Cinciarini 17 (0/1, 3/3), Xavier Johnson 16 (6/12, 1/3), Kadeem Allen 16 (3/3, 3/5), Federico Zampini 14 (7/8, 0/5), Luca Pollone 11 (1/2, 3/6), Giacomo Zilli 3 (1/1, 0/0), Todor Radonjic 3 (0/0, 1/2), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/1), Davide Pascolo 0 (0/2, 0/0), Michele Munari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 31 4 + 27 (Xavier Johnson 9) - Assist: 11 (Federico Zampini 3)