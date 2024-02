Serie A2, l'Unieuro apre al meglio la fase ad orologio: battuta Rieti 83-73

Con una prova solida, compatta, soffrendo quando c'era da soffrire ed affondando il piede sull'acceleratore quando era doveroso, la Unieuro Forlì ha battuto la Real Sebastiani Rieti, 83-73 il finale nel primo match della Fase a Orologio del Campionato di Serie A2. Davanti ai 3100 dell'Unieuro Arena i biancorossi giocano un match difficile, peraltro contro la rivelazione del Girone Verde, faticano nel secondo e nel quarto quarto ma grazie alla solita prova di squadra, condita da cinque atleti in doppia cifra, portano a casa i primi due punti consolidando cosi la vetta del proprio raggruppamento.

La partita

Partenza stordente da parte dei biancorossi che nei primi 5' di match sprintano immediatamente sul +10. Sugli scudi Federico Zampini, in quintetto in luogo dell'infortunato Valentini. Punti e assist del playmaker in maglia Unieuro aprono la strada al parziale firmato dalla coppia Allen-Johnson che vale il 19-8. Rieti, però, è pronta a reagire con la difesa e con i canestri di Houge.

Gli ospiti, così, accorciano e trovano perfino il pareggio a 2'45'' dall'intervallo lungo, con il canestro di Sarto. A rompere l'equilibrio tocca però alla tripla di Michele Munari, che a 2'00'' dalla fine del secondo quarto fa esultare l'intera Unieuro Arena. A stretto giro, la schiacciata di Xavier Johnson sposta il parziale sul 41-36. Di Piccin il 41-38 che manda le squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo è per intensità ed agonismo particolarmente rovente. Il match vive sul sostanziale equilibrio, nel terzo quarto, con sorpassi e controsorpassi. A 4'28'' dalla fine del terzo quarto scattano 20'' che accendono l'Unieuro Arena facendole alzare i decibel come di fronte ad una finale playoff.

Dal match fuori i due Johnson, quello di Forlì espulso, quello di Rieti per quinto fallo, causa fallo tecnico nel corso della sostituzione. Il clima dell'impianto forlivese sospinge i romagnoli. In soccorso ai biancorossi arrivano mani caldissime dall'arco dei 6,75 a cavallo degli ultimi due quarti. Apre le danze un and-one da 4 punti del capitano biancorosso, cui fa immediatamente eco Todor Radonjic e Forlì si mette in ritmo.

Le bombe di Cinciarini e Radonjic ma soprattutto la grande difesa romagnola spostano l'inerzia dalla parte dei padroni di casa, che toccano perfino il 76-60. A 4'25'' dalla sirena i primi due punti di Raucci spostano il parziale sul 76-65 e Antimo Martino chiama time out.

A 3'20'' la reazione reatina trova in Houge il 76-69. All'alba degli ultimi 2 giri di lancette, l'ennesimo rimbalzo biancorosso in difesa, lancia Zampini dall'altro lato del campo. Per il playmaker romagnolo è 2/2 ai liberi e L'Unieuro riprende il cammino sul 78-69, prima di recuperare l'ennesima palla in difesa.

A 1'38'' tocca a Pollone segnare l'80-69 a cronometro fermo, mentre Rieti continua a sbagliare dalla distanza e Forlì a catturare rimbalzi. A 1'05'' la tripla di Zampini chiude di fatto il match e dalla curva si inneggia ad Antimo Martino.

IL TABELLINO

Unieuro Forlì - Real Sebastiani Rieti 83-73 (24-16, 17-22, 22-18, 20-17)



Unieuro Forlì: Xavier Johnson 14 (5/7, 0/1), Kadeem Allen 13 (4/10, 1/3), Daniele Cinciarini 13 (0/0, 3/6), Luca Pollone 10 (1/2, 2/7), Todor Radonjic 10 (1/1, 2/5), Federico Zampini 9 (2/5, 1/3), Giacomo Zilli 4 (1/1, 0/0), Davide Pascolo 4 (2/5, 0/0), Maurizio Tassone 3 (0/0, 1/2), Michele Munari 3 (0/0, 1/1), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0), Fabio Valentini 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 18 / 25 - Rimbalzi: 34 9 + 25 (Giacomo Zilli 6) - Assist: 18 (Federico Zampini 6)



Real Sebastiani Rieti: Dustin Hogue 23 (10/15, 0/0), Marco Spanghero 12 (3/3, 1/5), Jazz Johnson 8 (1/3, 0/2), Lorenzo Piccin 6 (3/3, 0/1), Davide Raucci 6 (3/4, 0/0), Karl markus Poom 5 (2/4, 0/0), Nazzareno Italiano 5 (1/1, 1/4), Alvise Sarto 2 (1/1, 0/2), Giacomo Sanguinetti 2 (1/2, 0/1), Danilo Petrovic 2 (1/1, 0/1), Andrea Ancellotti 2 (1/5, 0/0) Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 29 5 + 24 (Dustin Hogue 9) - Assist: 10 (Marco Spanghero 3)