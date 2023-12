Unieuro, Luca Pollone 'Professore per un giorno': lezione di Scratch agli studenti dell'Orceoli

Si è tenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 13 dicembre, il primo incontro nell'ambito del progetto "Professore per un giorno", volto a portare nelle scuole di Forlì, da parte di giocatori, staff e dirigenza, competenze e professionalità extra campo.

L'ala biancorossa Luca Pollone ha dato il via ufficiale al progetto e, al suono della campanella di inizio lezioni, ha fatto il suo ingresso nella classe 3^F dell'Istituto di I grado "Orceoli", insieme alla Prof.ssa Giunchi.

L'entusiamo degli alunni dell' Istituto di I grado "Orceoli"

Tra l'entusiasmo degli alunni, Pollone ha proposto alla classe un progetto di animazione grafica basato sul linguaggio di programmazione Scratch, progettato per l'insegnamento della programmazione ed utilizzabile per progetti pedagogici e di intrattenimento, che spaziano dalla matematica alla scienza.

Consentendo cosi la realizzazione di simulazioni, visualizzazione di esperimenti, animazioni, musica, arte interattiva e semplici giochi. Al termine della lezione, il caloroso abbraccio degli alunni e l'immancabile richiesta di foto ed autografi.

Passato il periodo delle festività, da gennaio "Professore per un giorno" avvierà un ciclo di appuntamenti in collaborazione con l'indirizzo sportivo del Liceo Scientifico "Fulcieri" e farà tappa anche al Liceo Classico. Chiuderà il progetto in primavera l'incontro di coaching di Antimo Martino all'Università.