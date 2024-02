Unieuro all'Arena per la sfida con l'Urania, Martino: "L'impatto fisico la chiave del match"

Riflettori dell'Unieuro Arena accesi su Pallacanestro Forlì 2.015 - Urania Milano nell'anticipo della 3° giornata della fase a orologio.

I meneghini tenteranno l'assalto al fortino biancorosso forti di una consolidata guida tecnica e di un'importante produzione offensiva.

Le parole di coach Antimo Martino introducono il match per la squadra biancorossa.

Le parole di Antimo Martino

Urania squadra di talento - "Ci aspetta una gara contro una squadra sicuramente dotata di grande talento - dichiara Coach Antimo Martino - che ha nelle mani tantissimi punti, con tanti giocatori capaci di performare in maniera importante all'interno di una partita, tanti tiratori da tre punti e un roster profondo".

Il tipo di sfida - "Quindi sarà sicuramente una partita da affrontare con la giusta attenzione, sapendo come sempre che poi l'impatto a livello di concentrazione e a livello difensivo recita per noi una parte importante ed è quello che vogliamo continuare ad avere sia per dare continuità, ma anche per rispecchiare la mentalità con la quale stiamo affrontando questa stagione".

Valentini - "Il recupero procede gradualmente. Ha iniziato fare qualcosa non credo domani lo vedremo in campo. Ad oggi è più no che si"

Impatto fisico - "Sicuramente l'impatto fisico va fatto valere perché è alla base del nostro modo di giocare e del nostro modo di difendere e sarà sicuramente una delle chiavi della partita con l'Urania"

La settimana di lavoro - "Veniamo da una settimana dove abbiamo avuto diversi problemi fisici che stiamo cercando di gestire, però come sempre questo non deve rappresentare un alibi, ma l'obiettivo è di arrivare domani sera tutti a disposizione per dare il massimo, ed il fatto di giocare in casa deve darci chiaramente quella spinta in più per fare una partita solida, una partita vera."

La partita

Palla a due sabato 24 febbraio alle ore 20.30 all'Unieuro Arena. Arbitrano Gagliardi, Moretti e Giovannetti.

Biglietteria - È possibile acquistare il biglietto online oppure scaricando la App della Pallacanestro Forlì 2.015 (nella sezione Biglietteria > “Salta la Fila”); in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket. Il giorno della partita la biglietteria dell'Unieuro Arena dalle ore 19.30, un’ora prima dell’orario d’inizio della gara.

#PFSolidale: La Pallacanestro Forlì 2.015 annunciare il proprio supporto all’iniziativa “Long Train Running 2” – Musica&Pace in Viaggio promossa dall’associazione ricreativa culturale APS Demodè. Affianco al Corner Merchandising, affianco al bar zona parterre, sarà allestito un banchetto per la raccolta fondi a sostegno dell'iniziativa.

Durante le partite dell'11 e del 24 febbraio i cantanti MonnaElisa, Matilde Montanari, Ermete, Giada, Giulia e Matteo, alcuni dei quali recentemente impegnati a Sanremo, intoneranno l'Inno di Mameli e si esibiranno nella pausa tra primo e secondo tempo.

E' online e scaricabile in formato PDF il Match Program con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato e tante foto.In occasione del match casalingo tornerà il #sestouomo, l'iniziativa della Pallacanestro Forlì che schiera in campo con i giocatori un rappresentante dei partner biancorossi ed uno tifoso in rappresentanza dei supporter biancorossi.

Unieuro Forlì-Wegreenit Urania Milano: come seguire il match da casa