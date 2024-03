Unieuro vittoria da capolista, superata nel finale la Novipiù Casale Monferrato

Se qualcuno aveva mezzo dubbio che la Unieuro Forlì potesse sentirsi appagata dopo il trionfo del PalaTiziano di Roma in Coppa Italia di Serie A2 ha trovato pane per i propri denti.

Si perché la prestazione con cui i ragazzi di Coach Martino hanno portato a casa la durissima sfida del PalaEnergica "Paolo Ferraris" di Casale Monferrato contro i locali segna, di fatto, uno spartiacque decisivo per l'ultimo scorcio di stagione. Quello decisivo.

L'Unieuro, infatti, è andata a prendersi una vittoria sporca e cattiva con grinta, forza e carattere entrando nel minuto finale di gara sotto di 1, 75-74 e chiudendolo sul 75-77 grazie ad un bel canestro di Pascolo a 29 secondi dalla fine e ad un tiro libero di Johnson a ridosso della sirena.

Una vittoria che oltre a riscattare la sconfitta dell'Arena del 10 marzo contro Torino lancia un segnale potente alle concorrenti per la promozione in Serie A: la Pallacanestro Forlì 2.015 ha ancora fame, tantissima fame.

LA PARTITA

Parte bene, benissimo, l'Unieuro che al termine del primo quarto è avanti di +7, 13-20 il parziale. Sembra una di quelle serata dove i biancorossi mettono subito le marce alte a vanno in porto senza troppo fatica.

Ma non hanno fatto i conti con i padroni di casa che, nel secondo quarto, si assestano meglio sul parquet e vincono la frazione di +1, 21-20 il parziale che manda le squadre al riposo sul 34-40.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la gara si fa intensa, bellissima, e combattuta senza esclusione di colpi. Ne viene fuori un parziale ad alto punteggio, 21-21 che introduce il quarto decisivo sul 55-61.



Nel quarto finale succede davvero di tutto. La Novipiù accorcia fino al 59-61, poi Forli grazie a Pascolo allunga di nuovo a +4. Quando Allen a 3 dalla fine segna il 59-65 sembra finita ma i ragazzi di Casale si rifanno sotto, accorciano combattono e con un canestro di Kelly vanno sul 73-72.

Il botta e risposta di Allen e Pepper introduce al già citato minuto finale sul 75-74 per la Novipiù. Ma nei secondi finali il suono dell'Unieuro, il suono della Capolista segna il ritmo del match. Finisce 75-77 e per Forlì è la vittoria numero 23 in stagione.

IL TABELLINO

Novipiù Casale Monferrato-Unieuro Forlì 75-77. Parziali: 13-20, 21-20, 21-21, 20-16

Novipiù Monferrato: Dalton Pepper 24 (4/9, 5/11), Niccolo Martinoni 21 (6/8, 2/4), C.j. Kelly 14 (2/5, 2/5), Andrea Calzavara 6 (2/6, 0/3), Abdel Fall 4 (2/8, 0/0), Tommaso Fantoma 4 (1/3, 0/0), Seraphin Kadjividi boussounka 2 (1/1, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/1), Nicolo Castellino 0 (0/0, 0/0), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0), Alessandro Baj 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 37 13 + 24 (Dalton Pepper 14) - Assist: 14 (Dalton Pepper 5)

Unieuro Forlì: Davide Pascolo 20 (10/15, 0/1), Xavier Johnson 16 (7/10, 0/2), Kadeem Allen 14 (4/10, 0/1), Fabio Valentini 9 (0/0, 3/7), Federico Zampini 6 (2/4, 0/2), Todor Radonjic 4 (2/3, 0/0), Daniele Cinciarini 4 (1/3, 0/3), Luca Pollone 2 (1/1, 0/5), Giacomo Zilli 2 (1/2, 0/0), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 34 11 + 23 (Xavier Johnson 8) - Assist: 20 (Fabio Valentini 5)