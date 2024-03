L'Unieuro riparte dopo il trionfo in Coppa Italia. Martino: "Obiettivo primo posto"

Riprende il cammino in campionato per l'Unieuro Forlì che, dopo aver alzato al cielo di Roma la Coppa Italia LNP di Serie A2, è chiamata all'insidiosa trasferta di Casale Monferrato.

Di fronte avversari che hanno già dimostrato il proprio valore nell'affrontare le big del girone rosso. Nel prepartita biancorosso le parole di coach Antimo Martino

Coach Martino: "Adesso l’obiettivo è assicurarci il primo posto"

La Coppa Italia: "Arriviamo a questa partita dopo la soddisfazione della vittoria della Coppa Italia, traguardo importante per il club e gratificante per tutti noi, dai giocatori allo staff"

Primo posto - "Un risultato che però ora dobbiamo avere la capacità di mettere da parte, perché ci aspettano cinque partite per chiudere la stagione regolare, con l’obiettivo di assicurarci il primo posto sia per dare valore a quello che abbiamo fatto sino ad ora sia per l'importanza del vantaggio del campo in chiave playoff".

Gli avversari - "Sappiamo ci aspettano soprattutto tre partite in trasferta contro tre squadre che stanno lottando per salvarsi, quindi con tutte le difficoltà del caso. Iniziamo da Casale, che nelle ultime due partite casalinghe ha vinto in maniera importante con la Fortitudo e perso con un canestro nel finale contro Verona".

Il potenziale di Casale Monferrato - "Quindi è una squadra che soprattutto in casa ha il potenziale per metterci in difficoltà e dovremo essere bravi nel farci trovare pronti soprattutto mentalmente per affrontare la partita al meglio."

La partita

Palla a due sabato 23 marzo alle ore 20.30 al "PalaFerraris" di Casale Monferrato. Arbitrano Dionisi, Lupelli e Berlangieri

È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato e tante foto della storica conquista della Coppa Italia, con due pagine riservate all'evento, oltre allo speciale "Muro social" con alcune delle tante storie nelle quali in tantissimi hanno taggato la Pallacanestro Forlì per condividere le emozioni della coinvolgente conquista del trofeo.

E' online fino a mezz'ora prima della palla a due l'App contest "Indovina lo scarto", che mette in palio 5 biglietti per il settore giallo per la partita contro la JuVi Cremona del 30 marzo prossimo con palla a due alle ore 20.00.

Novipiù Casale Monferrato - Unieuro Forlì come seguire il match da casa