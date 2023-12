Agribertocchi-Unieuro, Martino: "Dare continuità al nostro buon momento"

Squadra in casa

Squadra in casa Orzinuovi

Dopo aver agganciato la Fortitudo Bologna in vetta alla classifica del Girone Rosso del Campionato di Serie A2, l'Unieuro Forlì è chiamata ad un'insidiosa trasferta come quella di Orzinuovi, contro un avversario, l'Agribertocchi, dal roster rinnovato rispetto alla partita di andata e soprattutto a caccia di punti salvezza. Alla vigilia del match Coach Antimo Martino e il play/guardia Federico Zampini hanno sviscerato i temi tecnico-tattici della sfida. Ecco le loro parole.

La conferenza stampa di Antimo Martino e Federico Zampini

Coach Antimo Martino: "Trasferta da affrontare con serietà e la giusta mentalità, per limitare le insidie che in questo campionato, soprattutto nelle partite esterne, sono sempre dietro l'angolo. Orzinuovi, che nelle ultime uscite ha cambiato il proprio assetto sostituendo Mayfield con Basile, che ha avuto un ottimo impatto, presenta oggi una squadra che per struttura sarà diversa da quella incontrata nella partita di andata. Da parte nostra c'è il forte desiderio di dare continuità al nostro buon momento sapendo che la vittoria passerà attraverso una partita solida e una buona prestazione di squadra."

Federico Zampini: “Incontriamo una squadra completamente diversa da quella affrontata all'andata, prima di tutto perchè hanno fatto tanti cambiamenti all'interno del roster e poi perchè comunque anche loro hanno aumentato la conoscenza reciproca. Non hanno vissuto un buon momento nel girone di andata, però ora si stanno riprendendo ed hanno dimostrato di potersela giocare anche nell'ultima partita contro Rimini e soprattutto di poter vincere a Cividale. Per noi è una partita assolutamente da non sottovalutare, nella quale sarà importante scendere in campo con l'approccio giusto."

La biglietteria per la sfida di Orzinuovi

I biglietti del settore ospiti per la sfida tra Orzinuovi e Pallacanestro Forlì 2.015 saranno acquistabili esclusivamente presso il PalaBertocchi di Orzinuovi, in via Lonato.

Costi: intero 20 euro; ridotto da 11 a 17 anni 10 euro. Gratuità sotto i 10 anni. Botteghino aperto dalle ore 17.00 di domenica 17 dicembre. Sarà possibile assistere alla sfida al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, in via Emilia per Forlì 1403.

Il costo del biglietto è di 5 euro e potrà essere acquistato direttamente in cassa, oppure online cliccando su questo link, fino ad esaurimento posti.

Media e diretta del match

Da segnalare, infine, che è online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, tante foto di tifo e di gioco relative all'importantissima e meravigliosa vittoria di domenica scorsa contro la Fortitudo Bologna, seguita all'Unieuro Arena da 3.800 tifosi.

All'interno del Match Program l'immancabile aggiornamento sul settore giovanile e la rubrica "5 domande a...", il gioco che ha regalato 5 biglietti per godersi la gara contro la Fortitudo Bologna dal settore Giallo dell’Unieuro Arena e che ha visto come protagonista Maurizio Tassone.

Il match verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass. Il media partner biancorosso Teleromagna proporrà invece la differita della gara mercoledì 20 dicembre alle 21.00 e venerdì 22 alle 15.00, sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui social e sul nuovo canale WhatsApp della Pallacanestro 2.015 Forlì.