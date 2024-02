Parte la prevendita per la gara d'esordio della fase ad orologio: prezzi e modalità di acquisto

La Pallacanestro Forlì 2.015 comunica, in una nota di stampa, le informazioni relative alle prevendita e all'accesso per l'Unieuro Arena in vista di Unieuro Forlì–Real Sebastiani Rieti, gara di esordio della fase ad orologio del Campionato di Serie A2 in programma domenica 11 febbraio alle ore 18.00.

Il club ricorda, per i possessori di abbonamento stagionale, che la fase a orologio è già inclusa nel loro titolo d'ingresso.

Le modalità di acquisto

È possibile acquistare il biglietto online oppure scaricando l'App del club (nella sezione Biglietteria > “Salta la Fila”), presso la nostra sede a Forlì in Viale Corridoni 10, negli orari di apertura dal lunedì al venerdì (dalle 8,30 alle 12,30) ed in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket.

Il giorno della partita, la biglietteria della Unieuro Arena sarà aperta dalle 10 alle 12, mentre la sera, dalle ore 17.00, un’ora prima dell’orario d’inizio della gara.

Si consiglia ai tifosi di privilegiare la biglietteria online e si ricorda di presentarsi muniti di documento di riconoscimento, che verrà richiesto ai possessori di titolo d’ingresso ridotto.

In particolare, per l’acquisto dei biglietti universitari, presentarsi muniti di badge o tessera di riconoscimento universitaria e ricevuta di pagamento delle tasse dell’anno accademico in corso.

Per poter usufruire delle tariffe agevolate per Under 18, Universitari ed Over 65, occorre presentarsi esclusivamente presso la nostra sede in settimana e in biglietteria il giorno della partita muniti della documentazione necessaria.

Si ricorda infine di portare la ricevuta di pagamento da esibire in caso di esito negativo della lettura del codice a barre del biglietto.

L’elenco delle rivendite autorizzate:

Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A, Forlì)

La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A, Forlì)

Punto Snai Forlì (Viale Roma 147, Forlì)

Punto Snai Bertini (Via Bertini, 94, Forlì)

Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli)

Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli)

Punto Snai Forlimpopoli (Via Berlinguer 5, Forlimpopoli)

Gli importi del biglietto per singolo settore